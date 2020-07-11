شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي» يجرى ثاني ولادة قيصرية لمصابة كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي، إن المستشفى شهدت، اليوم السبت، ثاني عملية ولادة قيصرية خلال ٢٤ ساعة ليرفع رصيد عمليات الولادات إلى ٦ منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضي.
وأضاف، «مختار» أن الحالة الصحية للمولود وأمه جيدة ومستقرة فيما تم وضع المولود في غرفة عناية مركزة وفصله عن أمه المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي دخلت المستشفى محولة من الحميات منذ ٥ أيام.
وأضح أن العملية استمرت ساعتين بتجهيزاتها الطبية مشيرًا إلى أن صعوبة العملية تكمن في أن الأم كانت تعاني من التصاقات نتيجة عمليتين سابقتين حيث تم تسليك الالتصاقات التي أخذت وقت طويل أكثر من المعتاد.
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