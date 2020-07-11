شكرا لقرائتكم خبر عن «آليات مكافحة الفساد».. دورة تدريبية يفتتحها وزير العدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية دورة تدريبية تحت عنوان «آليات مكافحة الفساد في القانون المصري واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته»، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الإفريقي لمكافحة الفساد الذي يوافق يوم 11 يوليو من كل عام.

عقدت الدورة بنظام التدريب عن بعد، وافتتحها المستشار عمر مروان، وزير العدل، بكلمة أشار فيها إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد، وتوجه الدولة نحو تعزيز وإمداد الأجهزة والهيئات التي تكافح الفساد بالوسائل التشريعية والتقنية اللازمة لمباشرة عملها في هذا المجال، وتيسير التكامل فيما بينها، وتبادل المعلومات لتحقيق أقصى مواجهة مع الفاسدين وأعوانهم.

وتناولت كلمة الوزير اهتمام مصر بالتعاون الإقليمي والقاري والعالمي في مجال مكافحة الفساد وانضمامها إلى الاتفاقيات ذات الصلة، كي تحقق الدول أكبر استفادة من ثرواتها ومواردها، وتنعم شعوبها بالتقدم والرخاء المنشود.

يذكر أن مصر انضمت إلى عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الفساد، هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.