شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: «كورونا» لا ينتقل عبر الهواء و«ده من رحمة ربنا بينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» بوزارة الصحة، إن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، وأن المنظمة تعيش حالة من التخبط، قائلا: «كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء».

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، أنه حتى هذه اللحظة لا ينتقل «كورونا» عبر الهواء، متابعا: «لو انتقل عبر الهواء هتلاقى آلاف مؤلفة وملايين الإصابات، وده من رحمة ربنا بينا، ولكن العدوى تنتقل بالعطس والسعال والبصق».

وطمأن حسني المصريين من أوضاع مواجهة «كورونا» قائلا: «المؤشرات بتقل ولكن لازم دور الناس الأساسي هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقوة وعمق، ولو فقدنا الاجراءات احترازية ممكن يحصل انتشار تاني»، مطالبا المصريين باستمرار الحذر والوقاية.