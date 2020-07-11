شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السابق: صدام حتمي بين مصر وإثيوبيا والسودان إذا لم تحل أزمة السد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع استمرار تعثر ملف سد النهضة، قال نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، في مقابلة مع «العربية» السبت، إنه يتوقع صداماً حتمياً في حال عدم حل أزمة السد بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف: «نريد آلية فض منازعات بشأن أزمة سد النهضة»، مؤكداً أن هناك فرصة لحل أزمة السد الإثيوبي بين الدول الثلاث.