شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غرق 12 شخصًا.. محافظ الإسكندرية يكلف بإنشاء سور وبوابات على شاطئ النخيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة إلى المسئولين بجمعية 6 أكتوبر، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالبدء الفوري في إنشاء سور وبوابات تأمينية على طول شاطيء النخيل، لمنع دخول المواطنين إلى الشاطىء ومنعهم من النزول بمياه البحر، خاصة أن مساحة الشاطىء كبيرة ويتواجد في حدوده 37 شارعا مفتوحا على المنطقة السكنية، مشددا على الانتهاء من ذلك على وجه السرعة.

وكلف المحافظ المسئولين بتكثيف الحراسات التأمينية، وزيادة عمال الإنقاذ، وتكليف مشرفين بالتواجد على الشاطئ المغلق من صلاة الفجر وحتى الغروب لمنع وتفريق أي تجمعات، بالإضافة إلى تواجد مسئولى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وقوات أمن الشرطة لمنع أي تجمعات أو النزول إلى مياه البحر.

وأعرب المحافظ عن استيائه من غرق 12 شخصًا في مياه الشاطئ، قائلا: «ما حدث مرفوض تماما ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، ولا بد من إحكام السيطرة النهائية على الشاطيء».

وطالب محافظ الإسكندرية المواطنين بالامتناع عن التصرفات الخاطئة لقرارات إغلاق الشواطئ والإصرار على ارتياد الشاطئ فجرًا في غياب المسئولين والمنقذين، ما يعرض حياتهم للخطر والغرق.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ الإسكندرية، السبت، بشاطيء النخيل بحي العجمي للوقوف على الوضع الحالي ومتابعة جهود انتشال الغرقى، بحضور اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والسيد موسي، رئيس حي العجمي، ومسئولى جمعية 6 أكتوبر.

محافظ الإسكندرية يتابع إغلاق شاطئ النخيل بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع إغلاق شاطئ النخيل بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع إغلاق شاطئ النخيل بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع إغلاق شاطئ النخيل بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع إغلاق شاطئ النخيل بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع إغلاق شاطئ النخيل بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع إغلاق شاطئ النخيل بالعجمي

محافظ الإسكندرية يتابع إغلاق شاطئ النخيل بالعجمي

[image:10:center]

Advertisements

[image:11:center]