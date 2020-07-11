شكرا لقرائتكم خبر عن في 9 محافظات.. «الإسكان» تكشف تفاصيل طرح 2271 شقة بالتقسيط على 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم طرح 2271 شقة في المدن الجديدة بـ9 محافظات.

وأضافت عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن التقسيط على 20 سنة وهذا يحدث لأول مرة بسبب مبادرة البنك المركزي الـ50 مليار جنيه لمحدودي الدخل.

ولفتت إلى أن المقدم 20% قبل الاستلام والـ80% الباقية يتم تقسيطها ما يجعلها متاحة في متناول الطبقة المتوسطة، مؤكدة أن الأقساط تبدأ من 2000 جنيه.

وأكدت أن هناك شروط لمن يحصل على هذه الشقق من بينها الدخل والسن، إلى جانب أن يكون الزوج والزوجة مع بعضهما، موضحة أن الاستلام فوري.