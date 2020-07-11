شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى مجلس الوزراء»: الحكومة مستعدة للتعامل مع كل ما يهم المواطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، إن القوات المسلحة تجابه تحديات ومخاطر لحماية أمننا القومي في الداخل والخارج.
وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة مستعدة للتعامل مع كل ما يهم المواطن المصري.
ولفت إلى أنه يتم توزيع الشكاوي التي ترد للمنظومة لجهات التخصيص طبقا للأولويات وتأتي في مقدمتها وزارة الصحة.
وأكد أن محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية لها النصيب الأكبر في عدد الشكاوي نظرا لكبر الكثافة السكانية لهذه المحافظات.
وأشار مدير منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، إلى أن هناك شكاوي كيدية بين الأقارب.
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اصابات
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