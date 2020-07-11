شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي ٢٥ حالة جديدة من كورونا في «صدر بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم السبت، عن تعافي ٢٥ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الصدر، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إلى أن المتابعة المستمرة والتدخل اللحظي من محافظ بني سويف بهدف إزالة العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة.

تعافي ٢٥ حالة جديدة من فيروس كورونا في مستشفى صدر بني سويف

تعافي ٢٥ حالة جديدة من فيروس كورونا في مستشفى صدر بني سويف