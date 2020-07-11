شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات لصالح الطلاب.. «التعليم» تناقش تصحيح امتحاني «الاستاتيكا» و«الديناميكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادتي «الاستاتيكا» و«الديناميكا» على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادتي «الاستاتيكا» و«الديناميكا» للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين، ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد «حجازي» ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وشدد على ضرورة مراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد، فإذا كان تظليل الطالب على إجابتين بدون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها.

وأوضح أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة.

وخلال الاجتماع، ناقشت لجنة وضع الامتحان أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية، كما أكد الأستاذ جمال الشاهد، مدير عام تنمية مادة الرياضيات، على مشرفى التقدير أنه يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال المقالى ويكتب حاصل الجزيئات على صورة بسط، ومقام، وفى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام وتعطى للطالب الدرجة الأعلى، ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل (سبق تقديرها)، أما في حالة السؤال الذي به فقرتين يطلب من الطالب اختيار إجابة واحدة؛ يتم تقدير الفقرتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى منهما، وفى حالة السؤال الموضوعى يأخذ الطالب واحد أو صفر فقط ولا يجوز إعطائه نصف درجة على الخطوات، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة للسؤال 9 (أ) في امتحان مادة الاستاتيكا يمنح الطالب الدرجة كاملة؛ وذلك لعدم وجود الإجابة الصحيحة ضمن البدائل للاجابات.

وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادتي «الاستاتيكا» و«الديناميكا»، الأحد 12 يوليو.

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حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وجمال الشاهد مدير عام تنمية مادة الرياضيات، وأعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة الرياضيات.