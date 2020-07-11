شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف المصريين في أوروبا يكرم الإعلامية ميرفت المليجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح إئتلاف الجاليات المصرية في أوروبا الإعلامية ميرڤت المليجي المذيعة بقناة النيل للأخبار وسام الاستحقاق في مجال الإعلام، لما تقوم به من دور فعال ووطني لتوعية المواطنين بأهمية مساندة ودعم مصر في مجابهة كل المخاطر والتحديات التي تواجهها.

قام بتقديم الوسام الدكتور هشام فريد أمين عام الإئتلاف.

يضم الإئتلاف أعضاءً من مختلف دول اوروبا من أجل توحيد كلمة المصريين المغتربين ودعم الدولة في الخارج. وكذلك الدفاع عن مصر ضد أي شائعات أو مغالطات أو حملات موجهة .

يقوم الإئتلاف بمنح وسام الاستحقاق في مجال الإعلام والأدب والصحافة والعمل الإجتماعي.

وتقدم الإعلامية ميرڤت المليجي عدداً من البرامج على شاشة النيل للأخبار من أشهرها برنامج همزة وصل والذي تتناول من خلاله عدداً من القضايا التوعوية التي تمس المواطن المصري في الداخل، كما يعرض البرنامج الكثير من الحقائق عن الأوضاع في مصر للمصريين في الخارج.. بالإضافه إلى البرنامج الإقتصادي مؤشر النيل، والبرنامج الصباحي هذا الصباح .

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