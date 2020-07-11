شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 2 مليون جنيه.. «حماية المستهلك»: «السعر إنبوكس» ينتقص من حقوق المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، تفاصيل تطبيق غرامة بقيمة 2 مليون جنيه على الشركات التي لا تعلن السعر إلكترونيا.

وأوضح سمير، خلال اتصال هاتفي مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن جميع المنتجات المعروضة سواء في المحال التجارية أو عبر الانترنت يجب أن يكون السعر موجود وواضح.

وأضاف أن قيام عدد من الشركات باتباع سياسة «السعر إنبوكس» ينتقص من حقوق المستهلك، ما يجعله يشترى المنتج بأسعار مرتفعة للغاية وقد تكون تباع بأسعار أقل في أماكن أخرى.

وكشف سمير أن الجهاز بدأ بالفعل في رصد شركات تقوم بمثل هذا الأمر وتعلن عن منتجات بدون سعر، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع مع هذه الشركات من أجل منحهم فرصة أخيرة وبعد مرور 48 ساعة في حالة عدم الالتزام سيتم توقيع العقوبة المقررة عليهم.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الغرامات المطبقة على الشركات التي لا تعلن عن أسعار المنتجات تبدأ من 10 آلاف جنيه حتى مليون جنيه، وفي حالة تكرار ذلك الأمر يتم فرض عقوبة مالية بقيمة 2 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم تطبيق شركة لبيع السيارات مليون جنيه مع حبس رئيس مجلس الإدارة بعد ورود شكوى بوجود عيب في أحد السيارات المباعة إلى مواطن مع إلزام الشركة برد قيمة السيارة إلى المشتري.

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