شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السابق: مجلس الأمن ليس المكان المناسب لحل الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وأوضح فهمي، خلال لقاء مع فضائية «العربية»، مساء السبت، أنه من الضروري أن يكون الصوت الدبلوماسي العربي أعلى وأكثر نشاطا، لافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي ليس المكان المناسب الآن الذي سنجد فيه حلولا للأزمة الليبية، بسبب تركيبته الحالية.
وأفاد فهمي بأن الأمين العام للأمم المتحدة غير قادر حتى الآن على تعيين مبعوث خاص له، بعد ترك المبعوث الأممي السابق غسان سلامة منصبه.
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