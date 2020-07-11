شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائي بسجن المتهم بقتل الصحفي الحسيني أبوضيف 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، السبت، طعن الإخواني محمود مكاوي، في إعادة إجراءات محاكمته، بقضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها المعزول محمد مرسي و آخرين، بالتعذيب وإطلاق النيران والتي راح ضحيتها الصحفي الحسينى أبوضيف وآخرين، وتأييد السجن المشدد 20 عامًا، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

بذلك يكون الحكم نهائيًا، وغير قابل للطعن مرة أخرى.

وتعود وقائع القضية لعام 2012، إذ اتهم مكاوى بالمشاركة فى أعمال التعذيب وإطلاق النيران، التى راح ضحيتها الصحفى الحسينى أبوضيف وآخرين، وتأييد السجن المشدد 20 عاما، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

وكانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم محمود مكاوى، فى إعادة إجراءات محاكمته، بقضية أحداث قصر الاتحادية التى تعود وقائعها لعام 2012.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن بالمشدد 20 عاما، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددا.

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