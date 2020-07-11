شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات المتعافين بكورونا فى المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت حالات الشفاء وخروج المصابين في مستشفيات العزل بالمحافظات اليوم السبت.

ففى بنى سويف، أعلنت مديرية الصحة عن تعافى ١9 حالة جديدة من المصابين، وخروجهم من عزل المدينة الجامعية وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل الأزمة.

وفى سوهاج، أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن إرتفاع عدد حالات الشفاء والتعافى من الفيروس ليصل إلى ألف و49 حالة، وذلك عقب تلقي المتعافين للعلاج والمتابعة داخل المستشفيات وفى العزل المنزلى.

وقالت مديرية الصحة، في بيان، أن المرضى المتعافون كانوا يتلقون العلاج بمستشفيات العزل بالمحافظة وفى العزل المنزلى، ونالوا خلال فترة علاجهم كامل الرعاية الطبية مع المتابعة المستمرة وتحولوا من ايجابى إلى سلبى، لافتة إلى خروج جميع المتعافين من المستشفيات وإنتقال المتعافين مؤخرا منهم إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى، ومتابعة الحالات التي تتلقى العلاج بالعزل المنزلى لمدة 14 يوما أخرى.

كما أعلنت المديرية عن بدء تشغيل جهاز فصل بلازما الدم للمتعافين من فيروس «كورونا المستجد» بالمحافظة والذى جرى تركيبه بمركز الدم الأقليمى لخدمات نقل الدم خلف المستشفى التعليمى بمدينة سوهاج لافته إلى أنه جرى إستقبال أول متبرع بالبلازما من المتعافين من الفيروس.

وفى قنا، شهد مستشفى قنا العام للحجر الصحى الجمعه، خروج ١١ حالة جديدة من المصابين فيروس جميعهم من كبار السن، بعد تماثلهم للشفاء.

وقدمت إدارة المستشفى ورود للمتعافين أثناء خروجهم من المستشفى ابتهاجاً بالشفاء، فيما عبر المتعافين عن شكرهم وتقديرهم لإدارة المستشفى والأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة مع فيروس كورونا.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا، العام إن المستشفى تواصل تحقيق النتائج الطيبة حيث تم خروج ١١ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم من الفيروس وتماثلهم للشفاء مشيرا إلى أن جميع المتعافين الذين خرجوا من كبار السن، وذلك بعد قضائهم فترات زمنية متفاوتة في عزل المستشفى وتلقيهم العلاج اللازم وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وفى شمال سيناء، قام فريق من معهد القلب القومي بالقاهرة بإجراء اول عملية جراحية بالقلب لمريض يشتبه في إصابته، في وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام.

وقال الدكتور أحمد منصور مدير عام مستشفي العريش العام، أن فريق طبى برئاسة الدكتور سعيد مرجان استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، اجري عمليه جراحيه لمريض يعاني من جلطه حاده بالشريان التاجى الجانب.

أضاف منصور، أن الفريق الطبي قام بفتح الشريان التاجى للمريض، في عمليه جراحيه في وحدة قسطرة القلب بالمستشفى.

ولفت منصور إلى توقيع الكشف الطبي على نحو ٢٥٠٠ حالة وإجراء ٥٥٠٠ عملية جراحية متنوعة في قسم قسطرة القلب بالمستشفي عن طريق أطباء المعهد القومي للقلب بالقاهرة.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام واجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد، في شهر فبراير قبل الماضى.

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وفى الأقصر، أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، عن خروج ٨ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد التأكد من سلبية التحاليل للعينة الثانية لهم، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٩٣٧ حالة، فيما اعلنت مستشفى عزل الاقصر العام عن خروج ١٦ حالة جديدة من المتعافين الذين كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى.

وقالت الدكتورة الهام محمد محمود، مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، إن ال ٨ حالات ممن كانوا بالمستشفى والمصابين بفيروس كورونا المستجد خرجوا اليوم بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم الشفاء التام وتحول نتائجهم من الإيجابي إلى السلبي.

وفى البحيرة، أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن شفاء خروج عدد 242 حالة تعاف وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 2846 شخصًا.

وأشاد «آمنة» على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطنى للطواقم الطبية في العمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين، ودور المجتمع المدنى في دعم القطاع الطبى.

وفى المنيا، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، 80 إصابة جديدة بمدن وقري المحافظة – تم نقلهم إلى مستشفيات العزل بالمدن والحجر الطبي بمركز ملوي، والصدر بالمنيا الجديدة .

فيما أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، تعافي 3 مصابين ووفاة أخر، واستمرار علاج 78 آخرين داخل أقسام المستشفي.

وفى الوادي الجديد،أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تسجيل ٧ حالات إصابة جديدة حيث بلغ عدد إصابات الخارجة حالتين و٥ حالات بمركز الداخلة، بالإضافة إلى حالتي وفاة بمركزي الداخلة والفرافرة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٦١ إصابة منهم ٣٧ وفيات منذ بداية الأزمة.

وأكد الزملوط،، تعافي ١٤ حالة من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الداخلة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ١٦٦ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وفى الإسكندرية أعن الدكتور وليد مختار مدير مستشفي العجمى المركزى تعافى ١٠ حالات جديدة من فيروس كورونا السبت ليصل اجمالى حالات التعافي من الفيروس إلى ٣٣٢ حالة منذ تحويل المستشفى إلى عزل في مارس الماضى وحتى الآن.

وأوضح «مختار» أنه بلغ عدد حالات التعافي المنزلي إلى 89 حالة فيما بلغ عدد حالات المحولة إلى المستشفى الميدانى المؤقت في المدينة الشبابية في أبوقير شرق الاسكندرية لقضاء فترة النقاهة 464 حالة.