شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يتفقد منفذ طابا البري في ختام زيارته لجنوب سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، زيارتة إلى مدن جنوب سيناء، التي استمرت 3 أيام، بزيارة تفقدية لمنفذ طابا البرى.

رافق الوزير خلال الزيارة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي اطلع الوزير على التطورات التي حدثت بالمنفذ في الآونة الأخيرة سواء في الانشاءات أو المعدات الحديثة أو الخدمة المقدمة من كافة الاجهزة مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، ما جعله يمثل واجهه حضارية لمصر.

وأشاد وزير السياحة بكل ما شاهده من تطور، مؤكدا أن المنافذ البرية والبحرية والمطارات هي أول ما تقع عين الزائر عليه، ومنها يظهر التقييم للبلد المضيف، قائلًا: «نحن كمصريين نفخر بما نملكه من تلك المنافذ، ومنها منفذ طابا البرى»، ووجه الشكر لكافة القائمين على هذا التطوير.

وزير السياحة والآثار يختتم يتفقد منفذ طابا البرى

وزير السياحة والآثار يختتم يتفقد منفذ طابا البرى

وزير السياحة والآثار يختتم يتفقد منفذ طابا البرى