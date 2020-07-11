شكرا لقرائتكم خبر عن خاصة «دورات المياه».. رئيس «السكة الحديد» يوجّه بالارتقاء بنظافة محطة إيتاي البارود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، عددا من المحطات لتفقد الأعمال، حيث قام بالمرور على محطة إيتاي البارود، وتابع سير العمل بالمحطة وانتظام العاملين بها.

وأثناء تفقّد المحطة وجّه بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة، وخصّ بملاحظاته حالة دورات المياه بالمحطة، موجهًا بتجديدها والاهتمام بنظافتها لتقديم خدمة متكاملة عالية الجودة تليق بالراكب والمرفق على حد سواء، وتفقد عربات القطارات الواقفة على رصيف المحطة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها بشكل كامل.

وتفقّد رئيس الهيئة مزلقان الفرع بإيتاي البارود لمتابعة إجراءات سلامة التشغيل المزلقان والمراجعة مع العاملين تعليمات لائحة سلامة التشغيل.

وتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير نظم التحكم والإشارات بخط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كيلو متر تنفيذ شركة تالس الإسبانية بنظام الكتروني حديث EIS، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

وتفقّد «رسلان» وبصحبته المسؤولين بالشركة المنفذة واستشاري المشروع شركة سيسترا الفرنسية، الأعمال ببرجي إيتاي البارود ودمنهور، ويذكر أن برج ايتاي البارود قد دخل الخدمة منذ مارس 2018، ومن المقرر دخول برج دمنهور الخدمة نهاية الشهر الجاري.

واختتم رئيس الهيئة جولته بالمرور على محطة سيدي جابر، تفقد خلالها انتظام سير العمل بالمحطة والتزام العاملين، كما تفقد شبابيك صرف التذاكر بالمحطة للاطمئنان على سير العمل بها والتزام العاملين بالإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الهيئة، ووجّه خلال تواجده بالمحطة بمراجعة عقود المحلات بالمول التجاري، وكذا التأكيد على مطابقة نماذج الأكشاك الموجودة على رصيف المحطة وتناسبها مع النماذج المعتمدة من قبل الهيئة، للمحافظة على النسق الجمالي العام.

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