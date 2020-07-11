شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، السبت، القرعة العلنية «أون لاين» على وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي تم التقدم لحجزها في يناير الماضى وذلك لمنطقتي أكتوبر والعبور.

وكانت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين قد أعلنت من قبل عن فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى التي تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وعددها «1108» وحدات.

وقررت النقابة تأجيل انهاء الإجراءات طوال الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي

نقابة الصحفيين تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي