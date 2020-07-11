رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال مشروع نظم التحكم والإشارات على خط "القاهرة/ الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تفقّد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، سكك ومحطات ومنافذ وأبراج على خط "القاهرة/ الإسكندرية".

وتابع رسلان، سير العمل في محطة إيتاي البارود وانتظام العاملين بها، ووجّه بضرورة الارتقاء بمستوى نظافة المحطة، كما خصّ بملاحظاته حالة دورات المياه بالمحطة، موجهًا بتجديدها والاهتمام بنظافتها لتقديم خدمة متكاملة عالية الجودة تليق بالراكب والمرفق على حد سواء، كما تفقد عربات القطارات الواقفة على رصيف المحطة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها بشكل كامل.

كما تفقّد رئيس الهيئة، مزلقان الفرع بايتاي البارود لمتابعة إجراءات سلامة التشغيل المزلقان والمراجعة مع العاملين تعليمات لائحة سلامة التشغيل، إضافة إلى الأعمال الجارية بمشروع تطوير نظم التحكم والإشارات بخط "القاهرة/ الإسكندرية" بطول 208 كم تنفيذ شركة تالس الإسبانية بنظام إلكتروني حديث EIS والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 تفقّد رسلان وبصحبته المسئولين بالشركة المنفذة واستشاري المشروع شركة سيسترا الفرنسية، الأعمال ببرجي إيتاي البارود ودمنهور، ويذكر أن برج إيتاي البارود، دخل الخدمة بالفعل منذ مارس 2018 ومن المقرر دخول برج دمنهور الخدمة بنهاية الشهر الجاري.

Advertisements

واستكمل رئيس الهيئة جولته بالمرور على محطات (كفر مساعد، صفط الحرية، دنشال، دمنهور، صلاح سالم، أبو حمص، كفر الدوار، خورشيد، أبيس) وخلال جولته بتلك المحطات.

كما وجه رسلان برفع القمامة المتواجدة بأحواش بعض المحطات وحول بعض الأبراج ورفع الأتربة والمخلفات على طول الخط، والتخلّص من الحلفا على جانبي السكة، كما أكد ضرورة التنبيه على الشركة المتعاقدة مع الهيئة لرفع الخردة المتواجدة بأحواش بعض المحطات لسرعة رفعها وإخلاء المواقع، مع التأكيد على إغلاق المعابر الغير قانونية والفتحات بالأسوار على الخط حرصًا على سلامة وأمان وانتظام حركة مسير القطارات.

​