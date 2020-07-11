التموين: بدء فحص طلب الزمالك للحصول على العلامة التجارية بعد 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بيانًا توضيحيًا حول ما أثير مؤخرًا بشأن موقف العلامات التجارية الخاصة بكل من نادى الأهلي والزمالك.

وقال بيان الجهاز، أن تسجيل وحماية العلامات التجارية، يعد أحد أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تختص بتسجيل العلامات التجارية، النماذج الصناعية، المؤشرات الجغرافية.

ويتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تختص بالتسجيل، وفقًا للإجراءات التي نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتي تتمثل في قيام صاحب الشأن أو وكيلًا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقًا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهي المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار إليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصيين فنيين متخصصين.

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ثم يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة، وفي حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار، ويتم البت في التظلم – طبقًا للقانون - بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوي الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري، أما في حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية، ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه إلى الإدارة متضمنًا أسباب الاعتراض، خلال 60 يومًا من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها في الاعتراض مسببًا أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.

واختتم البيان: "كما نود التنويه، إلى أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية هي عشر سنوات وتمتد لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية".

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