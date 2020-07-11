شاعرة تتهم صاحب دار نشر شهير بالتحرش.. ومحاميتها تكشف تفاصيل الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت المحامية مها أبوبكر، تفاصيل تعرض موكلتها الشاعرة آلاء حسانين للتحرش وهتك العرض، من صاحب دار نشر شهير في عابدين يدعى "م.إ".

وقالت "أبو بكر" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم السبت، إنها موكلتها قبل عام ونصف كانت متواجدة في دار النشر لشراء بعض الكتب وتعدى عليها المشكو في حقه بالتحرش وهتك عرضها.

Advertisements

وأضافت المحامية أنها توجهت مع "حسانين"، الأربعاء الماضي، إلى قسم شرطة عابدين، وتقدمت ببلاغ حمل رقم 2079 لسنة 2020، وأحُيل للنيابة العامة؛ للتحقيق.

وأوضحت أن النيابة استمعت لأقوال آلاء واتهمت صاحب دار النشر بالتحرش وهتك عرضها، مُقدمة مستندات الدالة على صحة الواقعة.

وأشارت إلى أن موكلتها ليست مجرد شاعرة إنما شخصية عامة وحاصلة على جائزة اليونسكو لشعر الفصحى عام 2015.