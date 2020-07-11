القبض على صاحب دار نشر شهير للتحقيق فى بلاغ تحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن القبض على "م. ه"، صاحب دار نشر للتحقيق فى بعض البلاغات المقدمة ضده واتهامه بالتحرش بفتيات، وتحرير محضر له بقسم شرطة عابدين فى القاهرة.
بدأت تفاصيل الواقعة بتداول عدد من المنشورات والأخبار على منصات التواصل الاجتماعي من فتيات يتضررن من صاحب دار النشر، ويتهمنه بالتحرش بهن.
وسردت الضحايا كواليس تعرضهن للتحرش على يد المتهم، أثناء تواجدهن داخل دار النشر التي يملكها المتهم، ما أثار الرأي العام، وسط مطالبات بسرعة القبض عليه.
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