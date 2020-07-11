"شنقتها وغيرت الترنج".. أسرار جريمة "طفلة بشتيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها التحريات في اتهام طالبة بشنق طفلة لم تتعد الأربع سنوات بمنطقة بشتيل، مركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

المتهمة "حنين" تبلغ من العمر 13 سنة، استدرجت ضحيتها "ريتاج" وشهرتها "هايدي" بدعوى توصيلها لمنزلها بشارع الباشا المتفرع من الجمعية الزراعية، وصنعت لها مشنقة لتنهي حياتها في غضون دقائق.

جهود البحث والتحري لضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة توصلت إلى أن المتهمة انصرفت إلى منزلها بالشارع الذي يلي الشارع محل الواقعة، وبدلت ملابسها ومارست حياتها بشكل طبيعي دون تغيير حتى كشفت الشرطة المستور.

البداية تعود إلى تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إخطار من العميد مجدي عزيز مأمور مركز أوسيم بالعثور على جثة طفلة 4 سنوات داخل منور عقار مجاور للعقار سكنها، مُعلقة من رقبتها بسلك كهرباء مربوط بصندوق حديدي، ووجود حز حول الرقبة، وما قررته والدتها أن ابنتها كانت بصحبتها حال عودتهما للمنزل ثم اختفت عن أنظارها وعلمت من الأهالي بالواقعة.

Advertisements

فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة العيمد أيمن الحمزاوي، عكف على فحص خيوط القضية.

تحريات الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم توصلت إلى أن مرتكبة الواقعة طفلة تدعى "حنين" تبلغ من العمر 13 سنة، مقيمة بذات الناحية طرف عمتها لانفصال والديها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق من ضبطها. بمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بها واعترفت تفصيلياً بارتكابها الواقعة تقليداً لمقطع فيديو حول الشنق على موقع "يوتيوب" اعتادت مشاهدته وتأثرت به.

أضافت المتهمة أنه حال سيرها بالشارع شاهدت الطفلة المجني عليها تسير بمفردها فاعتزمت تنفيذ مقطع الفيديو المُشار إليه، ولدى اقترابها منها طلبت منها الأخيرة توصيلها لوالدتها فاصطحبتها إلى العقار محل الواقعة.

وأثناء سيرهما عثرت على سلك (المستخدم في شنق المجني عليها) وما أن دلفا إلى المنور وضعت يدها على فم المجني عليه لبكائها، ثم أعدت السلك على هيئة مشنقة، وربطت أحد طرفيه بالقفص الحديدي الخاص بموتور المياه، وأحضرت الطفلة وأوقفتها على قدميها، ووضعت رأسها داخل الطوق، ثم سحبت قدمها فسقطت في وضع الشنق وتركتها.