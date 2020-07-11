النقض تؤيد السجن 20 سنة لمتهم في قضية "أحداث الاتحادية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

رفضت محكمة النقض طعن محمود مكاوي عفيفي على الحكم الصادر بحقه بالسجن 20 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الإتحادية.

كانت الدائرة 23 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن المشدد 20 سنة للمتهم محمود مكاوي ووضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، فى إعادة إجراءات محاكمته، فى قضية أحداث قصر الاتحادية التي تعود وقائعها لعام 2012

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن بالمشدد 20 سنة، قبل أن يتم ضبطه وتعاد إجراءات محاكمته مجددا.