مصر | عاجل.. عدم قبول دعوى ترحيل مراسلة "BBC" خارج البلاد

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. عدم قبول دعوى ترحيل مراسلة "BBC" خارج البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، عدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بترحيل "أورلا جيورين" المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، ومعدة برامج بقناة الـ"BBC" إلى خارج البلاد.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 28023 لسنة 72 وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.

وقال صبري في دعواه، إن هيئة الإذاعة البريطانية BBC بثَّت تقرير كاذبًا، أعدته "أورلا جيورين"، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، ونشرته قناة BBC، وهي قناة عميلة تعمل ضد مصر وتتعمد نشر أخبار عارية من الصحة عن اختفاء الفتاة "زبيدة" قسريًا، عبارة عن لقاء مع والدتها قالت فيه وادَّّعت كذبا، أن ابنتها اعتقلت وهي بالقرب من إحدى التظاهرات الإخوانية التي لم تشارك بها عام 2014، ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة، وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من قِبَلْ عناصر الشرطة".

Advertisements

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بشأن دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي.

وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت،حجز الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل، بإصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيٱ للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسمية للحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل.

وقالت الدعوى التي اختصمت شيخ الأزهر: إنه إذا كان الشعب المصرى فى الجملة قد حسم أمره فى عدم الاعتراف بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمالهم للحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج من ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة، بدون إرادة الطلاق الحقيقى، وقبول كثيرين منهم أدنى المبررات الفقهية التى تقضى بعدم احتساب لفظ الطلاق الشفوى طلاقًا شرعيًّا.

وأضافت أنه لذلك يجب على المشرع المصرى أن يتدخل لإنقاذ بعض المصريين الذين يقعون فريسة لتغرير أوصياء الدين وإيهامهم للضعفاء، بأن الطلاق الشفوى طلاق شرعى، وأن الطلاق الرسمى طلاق قانونى، وأن العبرة فى الدين بالشرع لا بالقانون، ما يدفع بهؤلاء الضعفاء إلى الاستسلام لظاهرة المحلل المقيتة بعد الطلقة الشفوية الثالثة بما يكثر كبرياء الزوجين ويهين كرامتهما".