شكرا لقرائتكم خبر عن «النهار» تطرح برومو برنامج هالة فاخر الجديد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت شبكة قنوات «النهار» الفيدية الترويجي «برومو» برنامج «هالة خاصة» الذي تقدمه النجمة الكبيرة هالة فاخر على شاشة «النهار»، والوكيل الإعلاني الحصري للبرنامج شركة «ميديا أبل».

البرنامج سيكون جاهزا للعرض على الهواء خلال النصف الأخير من شهر يوليو الجاري، وهو برنامج فني اجتماعي ثقافي يشمل جميع اهتمامات المجتمع، وسيكون ملماً بكل ما يهم المواطن المصري والعربي.

يعرض البرنامج على مدار يومين أسبوعيا، ويناقش جميع القضايا على الساحة بكل جراءة وبشكل مختلف، ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية، وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، ويلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية.