شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة جديدة لغريق من ضحايا شاطئ النخيل في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، مساء السبت، في انتشال جثة غريق من ضحايا شاطئ النخيل بحي العجمي، الذي يعرف بـ«شاطئ الموت»، فيما يستمر البحث عن جثمان 2 آخرين.

وقال مصدر أمني إن الجثة تم انتشالها من أمام شاطئ السلام المجاور للنخيل، بعد أن جرفها التيار على بعد كيلو متر من موقع الغرق، وهي لشاب يدعى إسماعيل سعيد، 17 سنة، مقيم صفط اللبن الجيزة.

وصرح المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة العامرية أول، بدفن الجثة بعد أن تعرفت أسرة الغريق عليها، وتواصل وحدة الإنقاذ النهرى التابعة لقوات الحماية المدنية البحث عن شخصين آخرين في مياه البحر.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، لقى ١٢ شخصا مصرعهم غرقا، فجر الجمعة، بشاطئ النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ في ظل جائحة كورونا.