شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لشارع الأهرام في الجيزة بسبب أعمال الخط الرابع للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع ونقل مرافق الغاز الطبيعي والمتعارضة مع مسار المشروع، تقرر إجراء الغلق الجزئي لشارع الأهرام بمناطق الأعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتي الساعة ٥ صباحا، بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وستكون أعمال الغلق الجزئي لشارع الأهرام أمام مستشفى جنة بمنطقة المساحة بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة إلى المنطقة الأثرية لمدة يومين بدء من يوم الأحد الموافق 12/7/2020 حتى الاثنين 13/7/2020 من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا، دون تعطيل الحركة المرورية.

وتم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام أمام شارع فاطمة رشدى محيط منطقة المساحة بالاتجاهين لمدة ٤ أيام، بدأت اليوم السبت الموافق 11/7/2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 14/7/2020 من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحاً دون تعطيل الحركة المرورية.

من جهته، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشيء إلى أصله عقب انتهاء الاعمال لعدم التأثير على حركة المواطنين.

وأشار إلى ان الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الارشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

يذكر أن المحافظة تقوم حاليا بأعمال التطوير والتوسعة للمحاور المرورية البديلة لشارع الأهرام بالإضافة إلى الشوارع الرابطة بين شارعي الأهرام والملك فيصل وترسا ومنها شوارع المحولات والمطبعة وخالد أمين وضياء وسهل حمزة وغيرها من الشوارع التي تساهم في تسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

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