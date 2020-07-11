شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات احترازية.. انطلاق امتحانات السنة النهائية بالجامعة البريطانية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الجامعة البريطانية في مصر، السبت، إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020 لطلاب السنوات النهائية- البكالوريوس والليسانس بجميع كلياتها، وسط قواعد وإجراءات إحترازية وإرشادات عامة وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال فترة انعقاد الامتحانات، والتي تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات.

ومع بداية الامتحانات، قام الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، والدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة للبحوث والدراسات العليا، والعمداء، صباح السبت، بجولة تفقدية بكليات الجامعة، للإطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تفقدوا بوابات دخول وخروج الطلاب للتأكد من تحقيق التباعد الإجتماعي. وأشاد الطلاب على حرص إدارة الجامعة على سلامتهم وتذليل كافة العقبات حرصاً على مستقبلهم.

وشدد الدكتور أحمد حمد على ضرورة إلتزام الجميع بالقواعد الخاصة بدخول الحرم الجامعي والتي تتمثل في العبور من خلال بوابات التعقيم وإرتداء الكمامات مع إستخدام كواشف الحرارة بالإضافة لتوفير لجان طبية مخصصة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة.

وأكد «حمد» أن الجامعة وضعت ضوابط محددة لمنظومة الإمتحانات أهمها عدم السماح بتواجد أكثر من ٤٠٠ طالب في اللجان، مع دعم أي طالب بالإحتفاظ بكامل حقوقه طبقا للتعليمات المستديمة للجامعة البريطانية، وأن لأي طالب الحق في تقديم اعتذار عن خوض الامتحانات لأي سبب مقبول، ليتم امتحانه في الوقت المتاح له حسب تعليمات الجامعة وما تقره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وأوضح أن الجامعة البريطانية في مصر مهيأة لإجراء كافة الامتحانات بسبب ما تمتلكه من بنية تحتية رقمية كبيرة، تمكنها من أداء كافة الاختبارات سواء بالشكل التقليدي أو ما تفرضه الظروف من مستجدات مستقبلاً مع الإلتزام التام بقرارات وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، بالإضافة لمعايير الجودة البريطانية وتنفيذها بالشكل الأمثل.

وقال الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والدرسات العليا: «لقد قمنا بوضع خطة متكاملة ومتطورة للغاية لكي يتمكن طلاب الفرق النهائية بالجامعة من أدء وإتمام إمتحانات نهاية العام مع الحفاظ على سلامتهم». مشيرا إلى أن الجامعة أجرت في بداية شهر يوليو الجاري أمتحانات طلاب الدراسات العليا، وهو ما يؤكد أن الأمور تسير في الإتجاه الذي نتمناه وفقاً للخطط المستقبلية التي تنتهجها الجامعة البريطانية منذ نشأتها.

وأوضح «بهي الدين» أن الجامعة قامت بتجهيز لجان طبية متخصصة في مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي المباشر والسريع مع أي حالة إشتباه، وذلك وفقاً للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير الإمتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بعضوية عمداء الكليات.

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يذكر أن الجامعة البريطانية رفعت حالة الطوارئ تزامناً مع إنطلاق ماراثون إمتحانات الدراسات العليا وطلاب السنة النهائية، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص ببدء إجراء إمتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية بالجامعات خلال يوليو الجارى، وإعتبار ذلك شرطاً أساسياً للتخرج.