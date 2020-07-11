شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم أحمد أبوهشيمة.. «الشعب الجمهوري» يعلن أسماء مرشحيه لـ«انتخابات الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر حزب الشعب الجمهوري، السبت، أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية والقوائم.

ومن بين المرشحسن أحمد أبوهشيمة عن محافظة بني سويف في قائمة الصعيد.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلن المواعيد والإجراءات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة فى الداخل والخارج، وقال فى مؤتمر صحفى، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، ستقدم اعتباراً من يوم السبت 11 يوليو 2020، وحتى يوم السبت الموافق 18 يوليو، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، بمقار اللجان التى أنشأتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمقار المحاكم الابتدائية.

وأضاف: «تجرى انتخابات المصريين بالخارج، يومى الأحد والاثنين الموافقين 9، 10 أغسطس، وفقًا للضوابط التى اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين فى الخارج، بأصواتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية فى ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشى فيروس كورونا المستجد».

وتابع: «وتجرى الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى يومى الثلاثاء، والأربعاء الموافقين 11، 12 أغسطس، وتعلن النتيجة العامة ويتم نشرها بالجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس، كما تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 سبتمبر، وتجرى انتخابات الإعادة بالداخـل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلى يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 سبتمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية ويتم نشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر».

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أسماء مرشحي حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ

أسماء مرشحي حزب الشعب الجمهوري في انتخابات مجلس الشيوخ