شكرا لقرائتكم خبر عن برش مياه على الطائرة.. مطار أسيوط يستقبل أولى الرحلات من عُمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار أسيوط الدولى، السبت، أولى رحلات شركة السلام اير القادمة من مطار صلالة بدولة عمان، والتي كان على متنها ١٥٠ راكبا، حيث جرى استقبال الطائرة بتقليد رش المياه فور الهبوط كتقليد شائع معبر عن السعادة لوصول أولى الرحلات.

واستقبل الطيار أشرف عادل، مدير مطار أسيوط الدولي وفريق العلاقات العامة، الركاب القادمين، مع الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة بإجراءات السلامة والتطهير، وقياس درجة الحرارة، والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة في أنحاء المطارات المصرية، لتوعية الركاب والحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين بالمطارات المصرية.

كان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من ٣٠ الف راكب علي متن ٢٦٤ رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم حيث تم تشغيل رحلات إلي ٢٣ وجهة دولية في الفترة من ١ يوليو وحتي ٧ يوليو الجاري هي ( امستردام ؛ اثينا ، بروكسل ، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، جوبا، تونس، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، واشنطن، نيويورك، تورنتو، البحرين) بمتوسط ١٥ رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء ٧٠ الي ٧٥% بخلاف تشغيل ٢٢ رحلة داخلية نقلت ٢٢٠٠ راكبا و٥٦ رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة.