شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الجيزة» تفتتح مقرها الجديد بـ٦ أكتوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مقرها الجديد بمدينة السادس من أكتوبر على طريق الواحات، والذي يضم وحدة مرور الدقي، السبت، بحضور اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة.

وشهد المقر الجديد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات ترخيص سياراتهم منذ الساعة الثامنة من صباح السبت. يتكون المبني من ٣ أدوار، ويضم الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وملحق به منطقة لفحص المركبات مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة للفحص الآلي لكافة أنواع المركبات.

واشترط على المواطنين الراغبين في إنهاء خدماتهم المرورية ضرورة ارتداء الكمامة ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ثم بعد ذلك يتوجه المواطنين لسحب رقم الكتروني والتوجه إلى وجهتهم داخل المبنى، سواء كانت النيابات أو وحدات تراخيص المرور.

ويضم المجمع مباني لنيابات المرور المختصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة، لاستخراج شهادات البيانات وتسديد شهادات المخالفات واستخراج الرخص مع استخدام منظومة الشباك الموحد.

كما يضم كل طابق صالة مخصصة لاستقبال المواطنين، وكاميرات تليفزيونية تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب تخصيص غرفة بكل طابق لكبار السن لرفع معاناة الطوابير على الشبابيك عنهم، وساحة كبيرة لفحص السيارات.

وفي الساحة الأمامية للمجمع، توجد ٢ كافيتيريا لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، بالإضافة إلى ساحة انتظار السيارات للتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المقر الجديد. كما أنه توجد غرفة عمليات مجهزة بأحداث الكاميرات، مزودة بمنظومة مراقبة وتواجد الرادارات على الطرق بمحافظة الجيزة، بعد نقل الغرفة المتواجدة بمنطقة العجوزة، ومزودة جى بى اس.

أما عن مرتادي وحدة مرور الدقى، تم تركيب أنظمة النداء الصوتى لتسهيل استخراج أوراق السيارات، لتخفيف الزحام على المنافذ المخصصة للتراخيص سواء تجديد الرخص أو استخراج رخصة لأول مرة.

يأتي ذلك في إطار التطوير الذي تنتهجه وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لإدخال النظم الحديثة بالمواقع الشرطية والتوسع في بنائها بالتزامن مع الكتل السكانية التي تزحف بالمدن.

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وأعرب أحمد منصور، أحد المواطنين مرتادي المجمع الجديد، عن سعادته بنظام العمل الجديد المقدم داخل المبني لكافة المواطنين لإنهاء إجراءاتهم، وذلك بعد اعتماد النظام في المحافظة، عقب اعتماده في محافظة القاهرة. فيما قال متولي خالد، إنهم كانوا يعانون بسبب الزحام الشديد وضعف النظام القديم في إنهاء إجراءاتهم في منطقة بين السرايات، لكن بعد اعتماد العمل بالنظام الجديد أصبح هناك سهولة في إنهاء اجراءاتهم.

بينما قال أحد المواطنين التابعين لوحدة تراخيص مرور الدقي، إن المجمع الجديد على الرغم من أنه يبعد كثيرًا عن منطقة سكنهم، وهو ما يكلفهم وقت أكبر للوصول للمجمع الموجود على طريق الواحات، إلا أن سهولة إنهاء الاجراءات، ونظام العمل الجديد سواء كانت في استخراج رخصة أو تجديدها، أو جانب ميكنة المجمع والتي يسرت على المواطنين خدماتهم، عوضهم عن بعد المكان.