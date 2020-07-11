شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يعتمد 240 درجة حدًا أدنى للقبول بالثانوي العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام، بمدارس المحافظة للعام الدراسي القادم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، ليكون الحد الأدمة 260 درجة لقبول بكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة.

وبحسب بيان، جرى تحديد شرائح للمجموع لتقدم الطلاب لتسليم ملفاتهم وفقًا للحد الأدنى للتنسيق بمدارس كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال التقديم، حرصًا على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعا لأى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة العاملين والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.