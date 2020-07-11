شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة غريق من شاطئ النخيل بالإسكندرية.. واستمرار البحث عن 3 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، السبت، من انتشال جثة غريق من مياه البحر بشاطئ النخيل بحي العجمي.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، لقي 12 شخصًا مصرعهم غرقا، فجر الجمعة، بشاطئ النخيل، وتم استخراج 9 جثث منهم حتى الآن، ومازال البحث جاريًا عن 3 آخرين في عداد المفقودين.

وتبين من الفحص أن الجثة التي تم انتشالها لشاب يدعى «محمود عزت»، 21 عاما، من محافظة البحيرة، وتعرفت عليه أسرته وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المشرحة.

وأمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة العامرية أول، بإغلاق شاطئ النخيل لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين مياه البحر، حرصًا على حياة المواطنين، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد المسؤوليات تمهيدا لاستدعاء القائمين على الشاطئ.