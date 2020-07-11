شكرا لقرائتكم خبر عن «نهوض وتنمية المرأة» تشيد بمشروع قانون للحفاظ على سرية بيانات ضحايا التحرش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، والذي تقدم به المستشار عمر مروان، وزير العدل، والذي راعى خلاله مصلحة المجني عليهن في الحفاظ على سرية بياناتهن.

وتضمن المشروع «عدم إثبات البيانات في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات».

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن سرعة الاستجابة للمطالب التي طالبت بها بعض المؤسسات النسوية ومنها جمعية نهوض وتنمية المرأة، بمدى أهمية سرية بيانات الفتيات المجني عليهن، دليل على وعي الحكومة المصرية، وعن مدى تلاحمها مع الشارع المصري وقضاياه، خاصة القضايا التي تهم المرأة المصرية، كما أنه أضاف الشعور بالأمان الذي يعطي دفعة للضحايا للإبلاغ دون خوف أو ترهيب.

جاءت مطالبات الجمعية هذه بعدما طالعت زيادة حوادث التحرش والاغتصاب الأخيرة والتحريض عليها، وبعد ما أثير من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن من الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي ترتكب في حقهن، خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن.

وشدد البيان على أهمية تغيير ثقافة مجتمعاتنا ومنظومة القيم التقليدية التي تحمل المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش أو الاعتداء، بحيث تكون المرأة المتحرش بها أو المعتدى عليها هي الضحية والمتهمة في ذات الوقت، معتبرين أنها الطرف الأضعف في مجتمعنا، ومن السهل تحميلها مسؤولية أي أخطاء في المجتمع.

وأكد البيان أن قانون التصدي للتحرش وحده غير كافٍ للتصدي لتلك الظاهرة البشعة، ولكن نطالب وبشدة تفعيل هذا القانون وتشديد عقوبته، كما تطالب الجميع بدعم وتشجيع هؤلاء الفتيات اللاتي استطعن التصدى لهذه الظاهرة، من خلال نشر ما يرتكبونه من تحرش في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى يكون رادعًا لكل متحرش قبل قيامه بمثل هذه الجريمة البشعة.

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