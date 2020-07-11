شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إجراءات وقائية.. رئيس جامعة أسوان يتفقد سير الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، جولة تفقدية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة داخل لجان كلية دار العلوم ولجان كلية الألسن، التي انطلقت بها الامتحانات اليوم، وذلك للمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة بلجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ -٢٠٢٠، والتي يؤديها طلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب بداية الامتحانات في باقي كليات الجامعة اليوم 11 يوليو حتى يوم 27 يوليو الجاري 2020 مشددا على تطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أثناء فترة الامتحانات.

وبدأ رئيس الجامعة جولته بمتابعة دخول الطلاب اللجان بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة وقياس الحرارة والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية التي تم توزيعها على الطلاب بالمجان كما أنه يتم متابعة أعمال الامتحانات بشكل يومي ودوري بمختلف لجان الامتحانات وذلك لتاكد على جاهزية اللجان الإمتحانية مع وضع مسافات آمنة بين الطلاب وعلامات إرشادية واضحة للدخول والخروج، لافتًا إلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقاية الازمة لتعقيم اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحانات، إلى جانب التشديد على ضرورة قياس درجة حرارة للطلاب عند الدخول من البوابات المحددة لهم بتسلسل لمنع التدافع، مع إلزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات الطبية، وضمان خروجهم بشكل منظم فور الانتهاء من الامتحانات.