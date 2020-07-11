شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غرق 12 شخصًا في ليلة واحدة.. غلق شاطئ النخيل بالإسكندرية وتعيين حراسة عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل نيابة أول العامرية، بإشراف المستشار محمود زغلول، رئيس النيابة، السبت، التحقيق في واقعة غرق ١٢ شخصًا بشاطئ النخيل المسمى بشاطئ الموت غرب الإسكندرية.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة والبلاغات الرسمية، بلغ إجمالي عدد الغرقى بشاطئ النخيل 12 شخصا، جرى استخراج جثث 8 منهم، ومازال البحث جاريا عن 4 آخرين.

وصرحت النيابة بدفن 8 غرقى وتسليم الجثامين لذويهم، وكلفت الأجهزة الأمنية بالبحث عن الغرقى الأربعة المفقودين بمياه البحر بالشاطئ المشار إليه منذ فجر أمس.

وأمر رئيس نيابة أول العامرية بإغلاق شاطئ النخيل لأجل غير مسمى، وتعيين حراسة أمنية عليه، لمنع نزول أي مصطافين مياه البحر، حرصًا على حياتهم.

وطلبت النيابة تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، واستدعاء المسؤولين عن إدارة الشاطئ لسؤالهم حول كيفية دخول المصطافين الشاطئ، رغم قرار غلقه.

وأكدت جمعية 6 أكتوبر في بيان لها، اليوم السبت، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف هي المسؤولة عن شاطئ النخيل، والجمعية لا تدير الشاطئ حاليا.

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وأضاف البيان أن الشاطئ جرى سحبه من الجمعية منذ أكثر من ٥ أشهر، وذلك بموجب محضر رسمي تحرر بمعرفة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.