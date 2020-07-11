شكرا لقرائتكم خبر عن رفع آثار انقلاب سيارة نقل على طريق «سفاجا الغردقة» وفتح الطريق أمام السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت هدى الغربي، رئيس مدينة سفاجا، السبت، حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرمال مما تسبب في قطع الطريق سفاجا- الغردقة وتعطل حركة المرور بالكيلو ٢٥.

وأوضحت رئيس المدينة، في بيان، أن غرفة عمليات المدينة تلقت إخطارا من الأجهزة الأمنية يفيد بانقلاب مقطورة على طريق سفاجا _الغردقة، ولم ينتج عنها خسائر في الأرواح، وعلى الفور انتقل ا عبدالحميد رضوان سكرتير المدينة ومسؤول الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وإدارة المتابعة الميدانية إلى موقع الحادث وبرفقته مسئولى وحدة مرور سفاجا، كما تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث.

وأضافت «المغربي» أنه لا يوجد أي خسائر أو اصابات في الأرواح حيث تم أغلاق الطريق بمساعدة رجال المرور ورفع المقطورة والرمال بمعدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لتسيير الحركة المرورية.

وأشارت رئيس المدينة إلى أن أوناش مجلس المدينة قد قامت برفع آثار الحمولة من وسط الطريق وإعادة فتح الطريق والحركة المرورية مرة أخرى بالكامل أمام السيارات بعد توقفها لمدة ساعة تقريبا وأنه بالفحص المبدئي لرجال المرور تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة بحمولة 70 طن من الرمال قادمة من سفاجا باتجاه الغردقة اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما أدى إلى انقلابها على حرم الطريق.