شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: الاطلاع على العلامات التجارية إلكترونياً للحد من التشابه مع المسجلة فعليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتفعيل خدمة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، حيث تم نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز كخدمة تتيح لجمهور المتعاملين مع الإدارة الإطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة الأمر الذي من شأنه الحد من الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل.

ووفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2002، الخاص بتسجيل العلامات التجارية، فإنه يتم اشهار التصميم أو العلامة التجارية‫ لمدة 60 يوما في الجريدة الرسمية الخاصة بالعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، وخلال فترة الإشهار عن العلامة يحق لكل من يهمه الأمر «الأهلى» الاعتراض على قبول تسجيل التصميم على النموذج المعد لذلك.