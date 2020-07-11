شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غرق ١٢ شخصًا.. جمعية 6 أكتوبر: لا ندير شاطئ النخيل حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم مجلس إدارة جمعية ٦ أكتوبر- المسؤولة عن إدارة مدينة 6 أكتوبر بحي العجمي بالإسكندرية- بالعزاء لأسر غرقى شاطئ النخيل الذين لقوا مصرعهم فجرًا، رغم غلق الشاطئ رسميًا.

كان ١٢ شخصًا لقوا مصرعهم غرقًا، فجر أمس، في شاطئ النخيل، والذي يعرف بـ«شاطئ الموت»، بمدينة 6 أكتوبر بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وأكد بيان صادر عن الجمعية، اليوم السبت، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف هي المسؤولة عن شاطئ النخيل، والجمعية لا تدير الشاطئ حاليًا.

وأشار البيان إلى أن الشاطئ جرى سحبه من الجمعية منذ أكثر من ٥ أشهر، وذلك بموجب محضر رسمي تحرر بمعرفة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأوضحت الجمعية أنها لم تخطر رسميًا حتى الآن بقرارات المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية والذي تتضمن إعادة تخصيص الشاطئ للجمعية مرة أخرى.

ولفت البيان إلى أن الشاطئ الممتد على مسافة أكثر من ١٦٠٠ متر بلا أسوار والمدينة بلا بوابات، ولا يمكن التحكم في دخول الشاطئ، خاصة من رحلات اليوم الواحد.

Advertisements

وأضافت الجمعية أن غرق كل تلك الحالات يرجع إلى ارتفاع أمواج البحر الشديد وتجاهل المواطنين للتحذيرات ومخالفتهم للتعليمات هربًا من الأجهزة التنفيذية، مؤكدة أن الإسكندرية شهدت في ذلك التوقيت غرق ٤ حالات في أماكن مختلفة.