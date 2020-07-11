شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 42 مريضًا من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء عدد 42 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر يونيو الماضي.

وأضاف أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

من جانبه، قال إبراهيم عبد الله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية

وأشار إلى إعفاء 16حالة من المترددين على العيادة الخارجية و 26 حالة علي الأقسام الداخلية، حيث إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنساني، وإن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل علي مدار الساعة.