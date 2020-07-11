شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء 42 مريضًا من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء عدد 42 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر يونيو الماضي.
وأضاف أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.
من جانبه، قال إبراهيم عبد الله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية
وأشار إلى إعفاء 16حالة من المترددين على العيادة الخارجية و 26 حالة علي الأقسام الداخلية، حيث إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنساني، وإن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل علي مدار الساعة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
80,235
-
تعافي
23,274
-
وفيات
3,702
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء 42 مريضًا من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.