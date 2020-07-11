شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة: ١٢٤ رحلة «سفر ووصول» بإجمالي ١٣٩٤٥ مسافرًا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم السبت، 62 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 9221 مسافر، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها 4724 مسافر، وذلك بإجمالي عدد رحلات سفر للخارج ويستقبلها مطار القاهرة نحو ١٢٤ رحلة بإجمالي عدد ١٣٩٤٥ مسافر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل، خلال الـ 24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية، والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات المطار جميع الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

كان الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال إن الشركة الوطنية نقلت مايقرب من ٣٠ ألف راكب على متن ٢٦٤ رحلة دولية في الأسبوع الأول لعودة تشغيل حركة الطيران الدولي المنتظم، حيث تم تشغيل رحلات إلى ٢٣ وجهة دولية في الفترة من ١ يوليو وحتي ٧ يوليو الجاري هي (امستردام؛ اثينا، بروكسل، بودابست، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميونيخ، ميلانو، برلين، فيينا، أديس أبابا، جوبا، تونس، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، واشنطن، نيويورك، تورنتو، البحرين) بمتوسط ١٥ رحلة دولية يوميا بنسب امتلاء ٧٠ إلى ٧٥% بخلاف تشغيل ٢٢ رحلة داخلية نقلت ٢٢٠٠ راكبا و٥٦ رحلة شحن جوي خلال هذه الفترة.

وأضاف «زكريا» أنه «اعتيارا من يوم ٨ يوليو وحتي ١٤ يوليو ستبدأ المرحلة الثانية من بداية التشغيل والتي من المقرر أن تصل عدد الوجهات التي نطير إليها إلى ٢٧ وجهة بإضافة جوانزو وكوبنهاجن وجنيف ولاراناكا وتزيد إلى أكثر من ٣٠ رحلة في النصف الثاني من شهر يوليو بإضافة خط برشلونة ومدريد ودار السلام ولاجوس وابوجا وكانو ومتوقع إعلان بعض الدول فتح مطاراتها لسفر واستقبال رحلات دولية للشركات الطيران في نهاية الشهر الحالي».

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