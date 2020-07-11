شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة» تبحث الترويج لمصر داخل دول الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الهيئة العامة لتنشيط السياحة المصرية، اجتماعا موسعا مع المدير العام لمجموعة «لوكشوري تور» الهولندية عبدالله أبوالزين، بحضور ماجد أبوسديرة رئيس قطاع السياحة الدولية في هيئة تنشيط السياحة، لعرض وجهات النظر المشتركة للترويج للمقاصد السياحية المصري، من داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وقال أبوالزين، في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة المصرية، للعمل على ترويج المقصد المصري، في عدة دول بالاتحاد الأوروبي، لترسيخ الصورة الذهنية، عن ما يتمتع به المنتج السياحي المصري.

كما أشار إلى مساندة القطاع السياحي المصري، من خلال المعارض الدولية داخل الاتحاد الأوروبي، وتسليط الضوء لإعادة تفعيل مصر كواجهة سياحية تاريخية مفضلة لأوروبا.

وأضاف أن هيئة تنشيط السياحة أوصت بالتعامل مع الشركات السياحية المصرية، المدرجة وفقا للقانون المصري تحت مظلة وزارة السياحة المصرية، وتخضع لإشراف الوزارة ليكون هناك مصداقية. كما أوضح أن الفترة القادمة ستشهد ترويجا سياحيا مشتركا بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة، لجعل جمهورية مصر كواجهة موصى بها سياحيا على المستوى الأوروبي .

ولفت إلى أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم والتعاون الممكن لرفع مستوى التعاون وإنجاح التعاون ليكون لهه نتائج فعالة على أعلى المستويات، وسيتم الاطلاع على المعارض والمؤتمرات الدولية للمشاركة فيها.

كما أعرب مدير الشركة أنه في صدد تسخير كافة المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشركاته، لترويج المقصد المصري.

من جانبه، قال ماجد أبوسديرة رئيس قطاع السياحة الدولية أهمية السوق المصرية لما تتمتع به من منتجات سياحية فريدة، بالإضافة إلى التزام الفنادق العاملة والحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالإجراءات الوقائية.

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ونصح ابوسديرة يالتعامل مع الشركات السياحية المصرية، وشركات الطيران الوطنية، لتسيير رحلات مباشرة، بين هولندا والمقاصد السياحية.

واقترح عبدالله أبوالزين استعداده لفتح شركة هولندية في مصر بكوادر مصرية وتحت قانون السياحة المصري وبمقاييس الجودة الأوروبية، خاصة في هذه الفترة التي تعتبر من الفترات الصعبة اللتي يمر بها القطاع السياحة والطيران في العالم.