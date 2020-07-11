القوى العاملة: حل مشكلة صرف معاش مصري توفى في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "زينب.ع.أ" المستحق لها عن زوجها المرحوم "خالد.ع.أ" معاشاً، ووكلت أخو زوجها "أحمد" لتسليم المستندات المطلوبة كاملة لدى هيئة التأمينات الإيطالية.

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، بحسب بيان، أكد فيه تقديم الأوراق المطلوبة لصرف المعاش للسيدة المذكور، وبالتالي تم الصرف.

وتقدم أخو زوج المستحقة للمعاش، بالشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في المكتب العمالي على سرعة الاستجابة لصرف المعاش، فضلا عن حرص السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو على تحويل المعاش للحساب البنكي للمستحقه.

وفي نفس السياق تدخل الملحق العمالي بميلانو، لحل مشكلة العامل "أ.ع.م.أ" الذي يعمل لدى "ش.س.ش" لعدم صرف باقي مستحقاته المالية، وتم التدخل وديا والاتفاق على تسديد 500 يورو لإنهاء الأزمة بينهما.