لزيادة قدرتها التنافسية عالميًّا.. "صناعة البرلمان" تطالب بتنفيذ توصياتها بشأن المنتجات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، إنه يجب إعطاء أهمية كبيرة لملف الإنتاج بجودة تتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية وتخصيص صناعات ومنتجات من أجل التصدير والعمل على تخفيض أعباء الإنتاج؛ بما يرفع من تنافسية سعر المنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأشار عامر إلى أن اللجنة طالبت عشرات المرات بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز لمختلف الصناعات العالمية وتدريب المصدرين على شروط ومعايير دخول الأسواق العالمية وتأهيل المصدر لدخول السوق الخارجية، إضافة إلى ضرورة عقد ندوات وورش عمل وتوفير معلومات حول الاتفاقات التجارية غير المستغلة؛ مثل اتفاقات الكوميسا والسوق العربية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأن كثيرًا من الشركات التي لها قدرة تصديرية ليست على دراية بتفاصيل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها.

وقال المهندس محمد فرج عامر إن اللجنة طالبت بإعطاء أهمية لملف مكاتب التمثيل التجاري؛ خصوصًا أن هذه المكاتب في أكثر من 50 دولة حول العالم ومهمتها الأولى قضية الصادرات، إلا أن هذه المكاتب بها قصور حاد في دراسة الأسواق التصديرية الدولية وتحديد المنتجات المطلوبة في كل سوق، بالإضافة إلى أن المسؤولين في هذه المكاتب تنقصهم الخبرة والمعرفة الكافية بالجوانب التجارية والاقتصادية، وعدم توفير بيانات دقيقة وتفصيلية تساعد المصدرين في اتخاذ قرار سليم مبني على معرفة جيدة بالفرص المتاحة بالأسواق الدولية.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بإدخال تعديلات جذرية على برنامج المساندة التصديرية؛ خصوصًا أن البرنامج بصورته الحالية ليس فعالاً في إحداث نمو ملموس للصادرات المصرية مع إعطاء أهمية كبيرة للاهتمام بالتكنولوجيا الإنتاجية والصناعية؛ حيث هناك صناعات تعاني تقادم المعدات والآلات، مما جعل منتجاتها غير قادرة على المنافسة داخل الأسواق المحلية والعالمية.

يأتي ذلك في إطار مطالبة لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء أهمية قصوى لتوصياتها حول تحفيز وتشجيع الصادرات المصرية من خلال القضاء على مشكلات التصدير والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعربية والإفريقية الدولية التي تواجه المنتجات والصناعات المصرية.