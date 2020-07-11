بالمواعيد والشروط.. "الإسكان" تطرح 3401 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ٢٦٤٩ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و٧٥٢ قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة.
وينشر "الخليج 365"، تفاصيل التقديم والحصول على قطعة أرض لتنفيذ مقبرة عليها بمدينة القاهرة الجديدة، والتي جاءت على النحو التالي:
1- إتاحة قطع الأراضي لقاطني مدن (القاهرة الجديدة- العبور- الشروق).
2- الحصول على قطعة الأرض يكون بنظام حق الانتفاع.
3- يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة خلال الفترة من 9 أغسطس حتى 24 سبتمبر بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة في مواعيد العمل الرسمية.
4- يشترط في المتقدم لحجز المقبرة، أن يكون شخصًا طبيعيًّا، مواطنًا مصري الجنسية وليس شخصًا معنويًّا (شركة- مؤسسة).
5- أن يكون من قاطني إحدى مدن (القاهرة الجديدة- العبور- الشروق).
6- أن لا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى- أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر).
7- لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج- الزوجة- الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.
8- تم تحديد تخصيص ١٨٥٥ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و٥٢٦ قطعة للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة.
9- تخصيص ٣٩٧ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و١١٣ قطعة للمسيحيين بمدينة العبور.
10- تخصيص ٣٩٧ قطعة أرض مقابر للمسلمين، و١١٣ قطعة للمسيحيين بمدينة الشروق.
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