ضبط مدير شركة اختلس مليون جنيه من حسابها بأحد البنوك بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، مدير شركة لاستغلاله طبيعة عمله وإجراء 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكي آخر بمبالغ مالية بلغت مليون جنيه في المعادي.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مواطنين يمتلكان شركة أنظمة هندسية – كائنة بالمعادي الجديدة عن اكتشافهما وجود تحويلات مالية من حساب الشركة إلى شركة أخرى دون علمهما تقدر بحوالي مليون جنيه مصري.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة حاصل على بكالوريوس –مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، وإذ استغل المتهم طبيعة عمله بإدارة الشركة المذكورة كمدير بها وله حق التعامل منفرداً مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات باسم الشركة، وقام بتنفيذ 3 تحويلات بنكية من حساب الشركة إلى حساب بنكي أخر بأحد البـنوك باسمه بزعم وجود تعاملات تجارية ومالية بينهما "خلافاً للحقيقة "قدرت بحوالي مليون جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه بمسكنه بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.