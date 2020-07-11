بقيمة 399 ألف جنيه.. ضبط تاجر وصاحب محل مصوغات بحوزتهما مشغولات ذهبية مقلدة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض تاجر وصاحب محل مصوغات بالإسكندرية تخصصا فى الإتجار بالمشغولات الذهبية التي تحمل دمغات مقلدة وبدون دمغات حكومية بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام تاجر مصوغات ، وآخر مدير محل مصوغات مقيمان بمحافظة الإسكندرية؛ بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في المشغولات الذهبية والتي تحمل دمغات مقلدة والآخر بدون دمغة حكومية بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن استهداف المتهمين وضبطهما وبتفتيش محليهما عثر بحوزة الأول على (كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والأخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 150 جرام بقيمة 119700جنيه).

وبحوزة الثاني (كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والأخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 350 جرام بقيمة 279300 جنيه مصري)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهريب الجمركي والعمل على استهداف وضبط مرتكبيها.