الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3.7 مليار قضايا كهرباء وتهرب ضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 46 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، 3 مليار و690 مليون جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

وشملت ضبط 66490 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 46329370 جنيه.

كما ضبط 1174 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة من بينها (111) قضية ضرائب عامة، كشف (92) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (55) قضية فى مجال الجمارك، (10) قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (237) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ (460) حكم قضائي، (193) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (6) قضايا في مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- اتجار بالنقد الأجنبي–توظيف أموال"، (10) قضايا في مجالات" اختلاس مال عام–احتيال مصرفي- غسل أموال–كسب غير المشروع".. بقيمة إجمالية بلغت (3690267163 جنيه مصري) وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما ضبطت شرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء رفعت خضر مدير الادارة، 1306 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض-أموال عامة) ، بالإضافة إلى ضبط(3) تشكيلات عصابية ضما (6متهمين) ارتكبوا (3) وقائع سرقة متنوعة.