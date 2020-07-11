"الوطنية للانتخابات": تحديث بعض مراكز الاقتراع لتكون أقرب لمحل إقامة الناخبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -(أ ش أ):

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إنه جرى تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل إقامتهم تسهيلا على الناخبين.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم - في تصريح اليوم السبت- أنه من المتوقع الانتهاء من عملية تسلم المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية بالكامل خلال أيام قليلة فور ورود كافة معلومات التسكين المختلفة من مراكز المعلومات المنتشرة على مستوى الجمهورية في المحافظات، وبعد ورود التعديلات النهائية في قاعدة بيانات الرقم القومي للناخبين.

وأوضح أن الهيئة ستقوم بتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.