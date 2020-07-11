"كنت عايزة أجرب أفلام اليوتيوب".. حكاية قاصر قتلت "طفلة بشتيل" شنقًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طفلة لم تتعدّ الـ13 ربيعا تحولت في لمح من البصر إلى متهمة في جريمة قتل بشعة أثارت رعب أهالي منطقة بشتيل بمركز أوسيم شمال الجيزة.

استيقظ أهالي المنطقة ذات الطبيعة الريفية صباح أمس الأول، الخميس، على فاجعة العثور على جثة الطفلة "هايدي" 3 سنوات، معلقة من رقبتها بكابل كهرباء مثبت بموتور مياه بعقار مجاور لمنزلها بشارع الباشا المتفرع من شارع الجمعية الزراعية.

فريق بحث رفيع المستوى من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ترأسه اللواء مدحت فارس والعميد عاصم أبو الخير عكف على فك طلاسم الواقعة بتفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال شهود العيان.

والدة الطفلة منفصلة عن زوجها، واتفقا على أن يتولى كل منهما مسؤولية رعاية 3 أطفال، وجاء نصيبها للثلاثة الأصغر، وانتقلت للعيش في منزل عائلتها التي نشأت فيه.

واسترجعت الأم تفاصيل ما جرى بالإشارة إلى أن التاسعة صباح الخميس، عمدت إلى إعداد الإفطار، فطلبت ابنتها "عايزة أجيب عصير يا ماما" لتمنحها 5 جنيهات. بمرور الوقت لاحظت الأم تغيب فلذة كبدها فأسرعت للبحث عنها حتى أخبرها جارها "ابني شاف جثة بنتك مشنوقة عندنا في العمارة".

Advertisements

دقائق معدودة انتشرت معها قوات الشرطة بقيادة العقيد أحمد الوليلي، مفتش فرقة الشمال تنسيقا مع قطاع الأمن العام بقيادة العميد أيمن الحمزاوي.

كاميرات المراقبة رصدت لهو الضحية مع طفلة تكبرها ببضع سنوات، قبل أن تدخلا سويا إلى العقار محل الواقعة، وخروجها بمفردها دون "هايدي".

جهود البحث والتحري للرائد محمد مجدي، رئيس مباحث أوسيم، كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل، وأن تلك الطفلة وتدعى "حنين" تبلغ من العمر 13 سنة هي الجانية؛ إذ أكدت التحريات والمعلومات السرية للرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق أنها اعتادت مشاهدة أفلام العنف ورغبتها في ترجمتها على أرض الواقع.

عقب تقنين الإجراءات، تحفظ النقيب أحمد عادل رئيس نقطة بشتيل، على الطفلة المشتبه بها، واستمع رئيس المباحث لأقوالها حتى أزاحت الستار عن كواليس ما جرى صبيحة ذلك اليوم المشئوم.

وقالت الطفلة حنين: "كنت عايزة أجرب اللي بشوفه على يوتيوب" لافتة إلى أنها استدرجتها إلى العقار محل الواقعة، وأنهت حياتها بواسطة كابل كهرباء ليسدل رجال المباحث الستار على "الجريمة اللغز".